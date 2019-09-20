«Паук» Троицкий пережил сердечный приступ

Москва, 20 сентября. Известный российский рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, который в настоящее время проходит подозреваемым по делу о пропаганде нацизма, пережил сердечный приступ. Об этом в пятницу рассказала его пресс-секретарь Мария Рунова.

Она отметила, что у музыканта была диагностирована гипертоническая болезнь II стадии. Врачи поставили ему укол, однако от госпитализации Паук отказался. По словам Руновой, причиной недомогания стало нервное истощение на почве расследования возбужденного против Троицкого уголовного дела.

Напомним, что в пятницу должно было состояться заседание суда. Лидер группы «Коррозия металла» был задержан после выступления в клубе Rock House, на которое он пришел в военной форме Третьего Рейха. Позже музыкант заявлял, что это всего лишь реквизит для его шоу и никакой пропаганды нацизма в его костюме нет.

Троицкий полагает, что в правоохранительные органы обратился директор клуба, который не хочет платить ему за концерт.