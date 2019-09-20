В Совфеде призвали не драматизировать отмену актов о профессиональных праздниках

Москва, 20 сентября. Отмены устаревших актов о профессиональных праздниках бояться не надо: Дни медика, железнодорожника или металлурга по-прежнему будут отмечаться. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее СМИ сообщили, что рассматривается возможность признать утратившими силу ряд нормативных актов СССР, которые вводили старейшие профессиональные праздники, такие как День железнодорожника или День радио.

Сенатор Валерий Рязанский заявил, что рассчитывает на деликатный подход к этому вопросу, и добавил, что такие праздники как День медика, железнодорожника, авиатора или металлурга наверняка останутся. Он отметил, что эти праздники олицетворяют «по-прежнему живые отрасли».

При этом, полагает член Совфеда, нет ничего страшного в том, если будут отменены те профессиональные праздники, смысл которых был утрачен со временем, так как исчезли те или иные профессиональные сообщества. Он призвал не драматизировать возможную отмену актов о профессиональных праздниках.

«Такой практики отмены профессиональных праздников у нас еще не было, надо будет посмотреть, как это будет реализовано, но призываю это не драматизировать», — сказал Валерий Рязанский в комментарии РИА Новости.

Напомним, проект постановления правительства разработают к 15 ноября, сейчас Кабмин РФ принимает предложения от профильных министерств.