Корреспонденты ФАН рассказали о похищениях людей в Триполи

Москва, 20 сентября. Побывавшие в Ливии корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов рассказали о похищениях людей в Триполи. По словам журналистов, злоумышленников привлекают владельцы дорогих автомобилей.

Корреспонденты сообщили, что в Ливии довольно много автомобилей, однако машины, по большей части, были куплены еще во времена правления Муаммара Каддафи, когда выдавались кредиты — тогда было принято иметь по три–четыре автомобиля на семью. К тому же, в наследство от Каддафи ливийцы получили доступный бензин.

«При Каддафи был такой большой запас ресурсов, денег. <…> Если вы присмотритесь к видео и фотографиям, вы увидите, что большинство машин совершенно не новые», — отметили журналисты.

Из-за войны из страны ушли все официальные автодилеры. Сейчас машины, которые доставляют в Ливию по морю, в том числе из США, продаются в Триполи неофициально, при этом стоимость новых транспортных средств, по словам корреспондентов ФАН, довольно высока.

«Подобный автомобиль может позволить себе только кто-то, кто приближен к власти. Если обычный человек, у которого даже есть на это деньги, возьмет себе такую машину, большой шанс, что его похитят вместе с ней», — рассказали журналисты.

Корреспонденты сообщили, что такие похищения совершаются с целью получения выкупа. Подобный случай произошел в семье друга фиксера журналистов ФАН около трех лет назад — злоумышленники похитили двоюродного брата мужчины и потребовали выкуп в размере полмиллиона динар (более 22 миллионов рублей по официальному курсу).

«Им пришлось продать одну из квартир, машину, с родственниками скинуться, и в итоге выкупили. Человека вернули, а машину, с которой его угнали, нет. И подобное там не редкость», — заключили корреспонденты.

Напомним, 20 сентября журналисты ФАН ответили на вопросы зрителей о Ливии в ходе онлайн-трансляции. Ранее корреспонденты рассказали, о чем им не давали писать ливийские спецслужбы, пока они находились в стране.