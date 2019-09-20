Горбачев призвал нобелевских лауреатов подключиться к диалогу по ядерному разоружению

Москва, 20 сентября. В прошлом советский лидер Михаил Горбачев обратился к лауреатам Нобелевской премии мира с просьбой призвать лидеров ядерных держав вернуться к переговорам о сокращении и уничтожении ядерных запасов. Соответствующее сообщение президента СССР опубликовано на сайте Горбачев-фонда.

В своем послании политик обратил внимание на глобальные актуальные проблемы и отметил, что «первостепенное внимание сейчас надо уделить проблеме ядерного оружия».

«То, что сейчас происходит, крайне опасно. Рушатся договоры, создаются новые виды вооружений, готовятся планы их применения. Политики как будто забыли, что ядерная война недопустима», — объяснил Горбачев.

Он говорит о том, что обязательство о сокращении и последующем уничтожении ядерного оружия, некогда взятое на себя ядерными державами по Договору о нераспространении, сегодня забыто.

«С этим нельзя мириться. Предлагаю лауреатам Нобелевской премии мира принять заявление с призывом ко всем лидерам ядерных держав безотлагательно подтвердить положение о том, что в ядерной войне не может быть победителя, она никогда не должна быть развязана», — заявил Горбачев.

Такое положение, напомнил политик, содержалось в совместном заявлении, с которым он и президент США Рональд Рейган выступили в Женеве в 1985 году. По его словам, тогда этот тезис «положил начало процессу, благодаря которому были уничтожены тысячи единиц ядерного оружия».

В завершение он подчеркнул, что важно, чтобы все мировые лидеры признали недопустимость ядерной войны и возобновили переговоры о сокращении и уничтожении ядерных арсеналов.

Недавно об опасности ядерного конфликта говорил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он заявил, что ядерная война может развернуться из-за любого форс-мажора, и отметил, что главная опасность конфликта кроется в нерешенном вопросе относительно договора СНВ-3 между Россией и США, рассказывает URA.RU.

А ранее директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван рассказала, что сейчас наблюдается самая высокая вероятность начала ядерного конфликта со времен Второй мировой войны.

Михаил Горбачев сам является лауреатом Нобелевской премии мира, сообщает «Царьград».