В ДНР рассказали о числе погибших и пострадавших в ходе боев в Донбассе за неделю

Донецк, 20 сентября. Один человек погиб и еще двое получили ранения в ДНР в результате боевых действий за прошедшую неделю, сообщили в аппарате омбудсмена Донецкой Народной Республики.

«С 14 по 20 сентября на территории ДНР травмы в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два человека, из которых один - военнослужащий республики и один — гражданский мужчина… погиб один военнослужащий», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ведомства, всего с начала этого года в результате боевых действий в ДНР погибли 140 человек. Среди погибших — девять мирных жителей. Отмечается, что 166 человек получили ранения.

Гражданская война на Украине, разгоревшаяся после государственного переворота в стране, длится с 2014 года. Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новым властям, заявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. Несмотря на подписанные соглашения о перемирии, украинская сторона, как отмечают в республиках Донбасса, регулярно нарушает режим прекращения огня. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали более 13 тысяч человек.