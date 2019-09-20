Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Осужденные попытались устроить бунт в колонии в Дагестане

47
0 Оставить комментарий

Осужденные попытались устроить бунт в колонии в Дагестане

Махачкала, 20 сентября. Несколько осужденных попытались устроить бунт в колонии №7 в Дагестане, руководству удалось урегулировать ситуацию путем переговоров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН России.

По данным ведомства, инцидент в колонии произошел в пятницу.

«Несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку», — говорится в сообщении.

Они попытались вовлечь окружающих в протест, направленный на нарушение режима содержания и неповиновение требованиям администрации, добавили в пресс-службе. Руководству колонии вместе с прокурорами пришлось разъяснить осужденным меры ответственности за противоправные действия.

Ситуацию удалось урегулировать без применения специальных средств и физической силы. В настоящее время колония работает в штатном режиме.

Осужденные попытались устроить бунт в колонии в Дагестане

Ранее управление ФСИН России по Красноярскому краю начало служебную проверку. Причиной стало появившееся в Сети видео, на кадрах которого сотрудники и сотрудницы одной из местных колоний устроили стриптиз на вечеринке. Корпоратив проводился не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтаче.

Тем временем в Санкт-Петербурге после проведенной проверки уволили троих сотрудников СИЗО-1, более известного как «Кресты-2». К дисциплинарной ответственности привлекли еще 20 работников и руководителей следственного изолятора.

infox - new
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров