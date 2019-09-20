Осужденные попытались устроить бунт в колонии в Дагестане

Махачкала, 20 сентября. Несколько осужденных попытались устроить бунт в колонии №7 в Дагестане, руководству удалось урегулировать ситуацию путем переговоров. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН России.

По данным ведомства, инцидент в колонии произошел в пятницу.

«Несколько осужденных, поддерживающих криминальную субкультуру, совершили попытку дестабилизировать обстановку», — говорится в сообщении.

Они попытались вовлечь окружающих в протест, направленный на нарушение режима содержания и неповиновение требованиям администрации, добавили в пресс-службе. Руководству колонии вместе с прокурорами пришлось разъяснить осужденным меры ответственности за противоправные действия.

Ситуацию удалось урегулировать без применения специальных средств и физической силы. В настоящее время колония работает в штатном режиме.

Ранее управление ФСИН России по Красноярскому краю начало служебную проверку. Причиной стало появившееся в Сети видео, на кадрах которого сотрудники и сотрудницы одной из местных колоний устроили стриптиз на вечеринке. Корпоратив проводился не на территории пенитенциарного учреждения, а в клубе поселка Тамтаче.

Тем временем в Санкт-Петербурге после проведенной проверки уволили троих сотрудников СИЗО-1, более известного как «Кресты-2». К дисциплинарной ответственности привлекли еще 20 работников и руководителей следственного изолятора.