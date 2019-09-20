Пискарев рассказал о масштабах вмешательства во внутренние дела РФ

Москва, 20 сентября. Масштабы влияния иностранных государств на внутреннюю политику РФ требуют серьезной реакции. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сегодня пришли на заседание представители министерства иностранных дел, министерства юстиции, Роскомнадзора, Генпрокуратуры. Нам нужна была информация о масштабах влияния иностранных государств на внутреннюю политику, внутренние дела нашей страны», — рассказал Пискарев.

По его словам, каждое ведомство представило свои данные.

«Министерство юстиции рассказало о том, что за последнее время девять иностранных СМИ признаны иностранными агентами, то есть они осуществляли свою политическую деятельность на территории страны на зарубежные финансы», — указал Пискарев.

Кроме того, 18 некоммерческих организаций были внесены в реестр за ведение нежелательной для страны деятельности, то есть той, которая идет в ущерб безопасности государства, отметил член фракции «Единая Россия».

«По данным Генпрокуратуры, на сегодня еще десять материалов находятся на рассмотрении, чтобы признать еще десять иностранных некоммерческих организаций нежелательными», — добавил парламентарий.

Масштабы весьма серьезные, поэтому должна быть серьезная реакция, подытожил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, решение о создании комиссии было принято на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа. В связи с наличием выявленных фактов вмешательства депутаты приступили к работе в конце лета, а соответствующее постановление нижняя палата парламента приняла 10 сентября.

Отметим, что комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет в том числе опираться на материалы Федерального агентства новостей. Речь идет о серии материалов ФАН авторства члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Комиссия изучила материалы ФАН, в том числе интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций.