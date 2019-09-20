Жители Судана требуют наказать чиновников Аль-Башира

Хартум, 20 сентября. Жители Судана устроили массовую акцию протеста в Хартуме, требуя привлечь к ответственности чиновников, работавших при свергнутом президенте Омаре аль-Башире. Тысячи активистов вышли на улицы столицы, неся в руках национальные флаги.

Напомним, что в среду оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» призвал жителей страны провести массовый марш в сторону министерства юстиции и предоставить меморандум с требованием привлечь к ответственности представителей режима аль-Башира.

Это уже второй такой марш. Первый состоялся 21 августа, когда к присяге был приведен премьер-министр Абдалла Хамдок.

11 апреля в Судане произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. Военные заявили о взятии власти в стране на два года и начале переходного периода.

17 июля Военный переходный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о формировании временного правительства, которое будет действовать до проведения выборов. А в августе стороны подписали конституционную декларацию.