Комиссия по вмешательству в дела РФ может решить судьбу Deutsche Welle 27 сентября

Москва, 20 сентября. Комиссия по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может принять решение в отношении Deutsche Welle 27 сентября. Об этом журналистам сообщил ее глава Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы (представители Deutsche Welle. — Прим. ФАН) или нет. Если не приедут, то без них обойдемся и проведем наше совещание 27 сентября», — заявил Пискарев.

Мячик на немецкой стороне, мы дважды уже приглашали, напомнил парламентарий.

«Мы исходим из того, что диалог должен быть открытый. Надо послушать, почему они призывали наших граждан (к участию в несанкционированных митингах. — Прим. ФАН)», — добавил Пискарев.

Мы открыты для диалога, обратил внимание депутат.

«По поводу нашего решения относительно этого издания я вам скажу позже, оно у нас уже сформировалось. Но все-таки я надеюсь, что приедут руководители», — подытожил глава комиссии.

Ранее комиссия провела два заседания. На одно из них был приглашен представитель московского бюро Deutsche Welle. Однако СМИ отказалось от участия, объяснив это тем, что работающие в России журналисты не обладают необходимыми полномочиями. Самому Пискареву для обсуждения ситуации предложили приехать в Германию.

Глава комиссии, в свою очередь, заявил о возможности ведения диалога исключительно на территории России. Повторное приглашение было направлено на имя генерального директора медиакомпании Петера Лимбурга.