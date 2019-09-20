Оренбург, 20 сентября. Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков после завершения активной фазы учений «Центр-2019» попробовали хлеб из полевой хлебопекарни.

Прицепной хлебопекарный блок располагался рядом с командно-наблюдательным пунктом. Во время маневров в нем тоже кипела работа. По окончании стрельбищ пекари продемонстрировали широкий ассортимент. Шойгу предложил Путину и Жээнбекову угоститься чаем с выпечкой.

Лидеры России и Киргизии попробовали испеченные в полевой хлебопекарне изделия. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил президентам макать свежеиспеченный хлеб в сгущенку.

«Такая из детства история», — отметил Путин.

«Такая из детства история, да?»: Шойгу угостил Путина и Жээнбекова свежим хлебом со сгущенкой - макать в чашку и есть pic.twitter.com/743o9npwgQ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 сентября 2019 г.

Во время чаепития лидеры двух стран отметили успешный характер прошедших учений. Затем Путин и Жээнбеков осмотрели шатер юнармейцев, которые присутствовали на учениях в качестве зрителей. Ребята рассказали главе государства о развитии юнармейского движения в Оренбуржье.

Участие в маневрах «Центр-2019» принимают около 128 тысяч военнослужащих из России, Казахстана, Китая, Киргизии, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В учениях задействованы свыше 20 тысяч единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. В пресс-службе Кремля уточнили, что в основу боевых задач на маневрах положен опыт боевых действий в Сирии.