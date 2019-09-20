Донбасс сегодня: «айдаровцы» казнили военнослужащего ВСУ, Киев готовит провокацию в ЛНР

Донбасс, 20 сентября. В Донецке в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель. Украинские военные грабят магазины и избивают людей. Война «Айдара» и ВСУ за передел сфер влияния привела к потерям. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинская армия обстреляла республики Донбасса 20 раз. В Луганске отмечено три нарушения перемирия, в Донецке — 17. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, наибольшее количество выстрелов вооруженные формирования Украины произвели на Донецком и Мариупольском направлении. Киев применял минометы и гранатометы, боевые машины пехоты и стрелковое оружие.

В результате обстрела западного района Донецка пострадал мужчина, который получил пулевое ранение в ногу. Сейчас раненый находится в больнице столицы ДНР.

ВСУ грабят магазины

Местные жители Красногоровки и Марьинки (поселки к западу от Донецка, находящиеся под контролем ВСУ) жалуются в военную комендатуру Марьинского района на беспредел личного состава 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Указанное соединение сменило по ротации 24-ю механизированную бригаду и с первых же дней приступило к грабежам и кражам.

Открытым грабежам подверглись магазины, работающие в ночное время. Представитель управления народной милиции ДНР Ринат Айгистов информирует, что один из таких случаев произошел в Красногоровке, где полностью был разграблен магазин, а продавец получил телесные повреждения. При этом ему угрожали физической расправой.

По просьбе местной администрации, в район дислокации 28-й бригады был введен полк патрульной службы «Днепр-1», состоящий в подчинении полиции Украины.

Националисты «Айдара» казнили военнослужащего ВСУ

Военный спикер ДНР Ринат Айгистов сообщил также, что по данным разведки в районе Майорска (на линии разграничения в районе Горловки) произошло чрезвычайное происшествие с личным составом ВСУ. Сотрудники Государственной погранслужбы Украины обнаружили труп военнослужащего из 53-й механизированной бригады, которого застрелили из пистолета в затылок. Характер ранения указывает на то, что выстрел был сделан в упор, и метод исполнения убийства похож на казнь.

Погибший опознан сослуживцами, однако при нем отсутствовали и оружие, и документы, удостоверяющие личность. Следствие выдвинуло версию, что убийство совершено националистами батальона «Айдар» и является следствием борьбы за раздел сфер влияния над потоками контрабанды через линию соприкосновения войск между националистами и регулярными войсками.

Для иностранных СМИ готовят «картинку»

Как сообщает представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на источники, в зону дислокации войск оперативно-тактической группировки «Север» (дислокация в Луганской области) для освещения боевой обстановки прибыли журналисты иностранных средств массовой информации.

Однако командование Объединенных сил, не желая раскрывать правду о запрещенных методах ведения войны, учитывая многочисленные факты нарушения минских договоренностей, постаралось не допустить распространения правдивой информации в медийном пространстве и ограничило сектор работы иностранцев, запретив их допуск в район разведения средств и сил в Золотом. На указанной территории ОБСЕ регулярно фиксирует большое количество украинской военной техники и обширные участки минных заграждений.

Филипоненко уточнил, что указания о недопуске представителей иностранных СМИ поступило от командующего ОТГ «Север». Он же поставил задачу своим подчиненным организовать провокацию на передовой, с целью обвинения народной милиции ЛНР в обстрелах.