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Россия

Шойгу наградил участников учений «Центр-2019»

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Шойгу наградил участников учений «Центр-2019»

Оренбург, 20 сентября. Глава министерства обороны России Сергей Шойгу наградил участников стратегических командно-штабных учений «Центр-2019».

Медали «За отличие в учениях» от российского министра получили трое российских военных. По трое военных из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана удостоились медали «За укрепление боевого содружества».

В учениях «Центр-2019», основные действия которых пройдут с 16 по 21 сентября, принимают участие около 128 тысяч военнослужащих, задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, порядка шести сотен летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Учения проходят на общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. Кроме российских военнослужащих, в учениях принимают участие военные из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

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