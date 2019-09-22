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Губернатор Дамаска рассказал, как власти помогают вернувшимся беженцам

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Губернатор Дамаска рассказал, как власти помогают вернувшимся беженцам

Дамаск, 22 сентября. Возвращающиеся сирийские беженцы начали получать гранты от властей после того, как сирийской правительственной армии удалось освободить многие районы в южной, центральной и северной Сирии. В данный момент в многие районы и города продолжают приезжать все больше и больше сирийских семей, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Через пограничный пункт «Насиб», находящимся рядом с Иорданией, на сегодняшний день прошло приблизительно 18 000 перемещенных лиц, а на пунктах пересечения с Ливаном было зафиксировано порядка десяти тысяч беженцев.

Сирийское правительство приняло меры по восстановлению разрушенных регионов, в то же время российские, иранские и арабские компании продолжают сотрудничать с Дамаском в области реконструкции. С другой стороны сирийское правительство пытается обеспечить подходящие условия для возвращения перемещенных лиц.

Тем не менее возвращающиеся беженцы сталкиваются со многими трудностями, например, в некоторых из их районов разрушена вся инфраструктура после прихода террористов. Во многих районах пострадали частные дома и правительственные учреждения. Кроме того, сложная экономическая ситуация в Сирии, сложившаяся из-за несправедливой блокады, также повлияла на жизнь простого народа.

Губернатор сирийского Дамаска Алаа Ибрагим заявил корреспонденту ФАН, что темпы возвращения людей в окрестности Дамаска увеличатся примерно до 90 процентов следующим летом, поскольку многие из людей ждут окончания учебного года, чтобы вернуться в свои дома. По его словам, 70 процентов перемещенных лиц уже вернулись в свои города, особенно те, что находились на территории Ливана.

Он также сказал, что большая часть районов вернулась к довоенному состоянию, за исключением тех районов, где дома были полностью разрушены.

В прошлом году стартовал поток сирийских беженцев, возвращающихся в свои районы в окрестностях Дамаска, Даръа и Хомса. Кроме того, беженцы продолжают возвращаться в некоторые районы восточной части Идлиба, после того как регион был освобожден сирийской правительственной армией.

 

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