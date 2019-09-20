Киеву не нравится идея постепенной отмены антироссийских санкций

Киев, 20 сентября. Украинские власти не поддерживают предложение западных стран по постепенной отмене антироссийских санкций по мере выполнения минских соглашений. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Одна из идей зарубежных партнеров не находит понимания у украинского правительства — это постепенное снятие санкций за постепенное продвижение в исполнении «Минска»​​​. Эта идея действительно выдвигается нашими западными партнерами, и нам она не нравится», — пояснил он в интервью газете «Европейская правда».

Напомним, что на днях украинская делегация на переговорах в Минске отказалась подписывать «формулу Штайнмайера», которая предполагает проведение выборов в Донбассе и вступление в силу закона об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий.

Позже Пристайко подтвердил отказ от проведения выборов. По его словам, Киев готов рассматривать этот вопрос только в случае расформирования ЛНР и ДНР. Отметим, что таким образом Пристайко отказался не только от выполнения «формулы Штайнмайера», но и от минских договоренностей, которые тоже обязывают Киев провести выборы и дать Донбассу особый статус.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.

Украинская сторона заявляет, что не будет выполнять политическую часть «Минска-2», пока в Донбассе продолжается стрельба. Учитывая, что обстрелы осуществляет сама же украинская армия, Киев фактически заморозил мирное урегулирование конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании заявлял, что намерен сделать завершение войны в Донбассе задачей номер один, однако с момента своего избрания он не сделал ни одного шага в этом направлении и даже не отдал приказ прекратить обстрелы территорий ДНР и ЛНР.