Ученые нашли связь между качеством воды и раком

Вашингтон, 20 сентября. Американские ученые нашли связь между качеством воды и возникновением рака, результаты исследования опубликовали в журнале Heliyon.

Наличие канцерогенов в воде из-под крана стало причиной возникновения около 100 000 онкологических заболеваний в США. Исследователи провели анализы питьевой воды почти в 50 000 коммунальных хозяйствах.

Как отмечает «Газета Кемерова», фактически отравленная питьевая вода забирается из водоемов, куда сбрасывались сточные воды промышленных предприятий. При некачественной очистке такая вода угрожает здоровью человека.

Однако вода с высокой концентрацией дезинфицирующих средств представляет не меньшую угрозу для организма человека. Ученые изучили совокупное воздействие 22 различных канцерогенов, пишет «Вечерняя Москва».

Одним из факторов развития онкологических заболеваний стало наличие в воде мышьяка, урана и радия. Большую опасность представляют продукты распада дезинфицирующих средств, отмечает ФедералПресс.

Исследователи Environmental Working Group порекомендовали тщательно выбирать питьевую воду и отказаться от воды из-под крана для приготовления пищи, пишет Deita.ru.

Ранее жительница Канады рассказала, что долгое время принимала небольшое уплотнение на лице за прыщик. Оказалось, что это рак кожи.