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Враги президента ЦАР пытаются свергнуть демократический режим в стране

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Враги президента ЦАР пытаются свергнуть демократический режим в стране

Банги, 20 сентября. Противники президента Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостена-Арканжа Туадера пытаются установить в стране свой режим, основанный на насилии, сообщило издание ABangui.

В статье издания указывается, что враги демократического режима заключают сделки с иностранными наемниками, чтобы вызвать в республике волну беспорядков и затяжные кризисы. Отмечается, что оппоненты главы ЦАР нацелены на свержение демократического режима Туадера. Противники главы африканской страны требуют у лидеров гражданского общества поддержки в дестабилизирующих действиях в республике.

Однако население ЦАР стремится к постоянному миру в республике, который был как раз обещан Туадером.

Напомним, в ЦАР на протяжении длительного времени продолжается гражданская война. В феврале представители правительства Центральноафриканской Республики и лидеры вооруженных группировок подписали Хартумское соглашение, дающее жителям надежду на восстановление стабильности в стране. Россия выступила как посредник в этом переговорном процессе.

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Источник: ABangui
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