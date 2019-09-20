Врач рассказал, как не заболеть при резком похолодании

Москва, 20 сентября. Главный специалист первичной медпомощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как не заболеть при резком похолодании.

В европейскую часть России вместо бабьего лета пришел скандинавский циклон. Он принес с собой похолодание, дожди и местами снег.

Резкая смена погоды может повлиять на иммунную систему человека. Если непогода застала вас врасплох, нужно поскорее согреться, напомнил врач.

«Желательно выпить горячий травяной чай с медом, имбирем, лимоном. Дома можно согреться под теплым душем, сделать горчичную ванночку для ног», – пояснил Тяжельников, его цитирует РИАМО.

При этом нежелательно пить спиртные напитки на улице. Алкоголь согревает только в первые минуты после приема, когда расширяются кровеносные сосуды. А затем человеку станет еще холоднее.

Но самая главная защита от сезонного гриппа — вакцинация. В Москве получить прививку можно бесплатно в мобильных пунктах и в павильонах «Здоровая Москва», а также в поликлиниках.

В столичном регионе действуют «оранжевый» уровень погодной опасности из-за предстоящих заморозков. Ночь на 20 сентября стала самой холодной с начала очени. В Московской области зафиксировали 0,5 градуса тепла.