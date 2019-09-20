Синоптики предупредили россиян о теплой зиме

Москва, 20 сентября. Зима в этом году будет в пределах или выше показателей многолетних значений. Об этом в пятницу сообщает Росгидромет.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории РФ температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении.

При этом синоптики полагают, что февраль все же будет более холодным, чем в 2019 году. Вероятность своего прогноза они оценивают в 67-69%.

Что касается осени, то она тоже обещает быть теплой. В октябре температура воздуха будет превышать климатические нормы на большей части России. Речь идет о Северо-Западном федеральном округе, а также о северных областях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. А вот на юге СФО и ДФО среднемесячная температура будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Центральном федеральном округе ожидаются дожди, ветер и мокрый снег.