Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Синоптики предупредили россиян о теплой зиме

1 770
0 Оставить комментарий

Синоптики предупредили россиян о теплой зиме

Москва, 20 сентября. Зима в этом году будет в пределах или выше показателей многолетних значений. Об этом в пятницу сообщает Росгидромет.

«В целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории РФ температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений», — говорится в сообщении.

При этом синоптики полагают, что февраль все же будет более холодным, чем в 2019 году.  Вероятность своего прогноза они оценивают в 67-69%.

Что касается осени, то она тоже обещает быть теплой. В октябре температура воздуха будет превышать климатические нормы на большей части России. Речь идет о Северо-Западном федеральном округе, а также о северных областях Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. А вот на юге СФО и ДФО среднемесячная температура будет ниже нормы.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Центральном федеральном округе ожидаются дожди, ветер и мокрый снег.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров