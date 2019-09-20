Корреспонденты ФАН рассказали, как в Ливии пытаются «вытравить» память о Каддафи

Москва, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, вернувшиеся недавно из командировки в Ливию, рассказали, как местные жители относятся к многолетнему правителю страны Муаммару Каддафи, убитому в 2011 году.

«Вспоминают его в основном добрыми словами, потому что говорят: «Да, при нем было лучше», — отметили журналисты.

При этом корреспонденты подчеркнули, что нынешние власти всячески пытаются «вытравить» память о Каддафи. Например, его портрет убрали с новых денег.

«Есть целые районы, где живут так называемые каддафисты, которые всегда готовы вспоминать добрым словом те времена», — сообщили журналисты.

Корреспонденты рассказали, что эти районы сосредоточены возле резиденции Каддафи, разрушенной ударами авиации НАТО. По словам журналистов, руины обнесены забором, а восстановлением строения никто не занимается. Также сотрудникам ФАН удалось увидеть некоторые здания, в которых Каддафи проводил совещания с военными и министрами.

«Они все разрушены, и не все были разрушены именно во время революции. Некоторые из них были уничтожены специально, уже после, новым правительством. Например, так называемая беседка Каддафи, где он встречался с приближенными военными, она была взорвана изнутри», — отметили корреспонденты.

Фотографии, сделанные в Триполи, можно увидеть в репортажах побывавших в Ливии корреспондентов ФАН на нашем сайте.

Напомним, журналисты ФАН провели 20 сентября онлайн-трансляцию, в ходе которой ответили на вопросы зрителей. Ранее они рассказали, как разрушенная экономика Ливии доживает на наследии Каддафи.