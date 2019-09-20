Журналисты ФАН узнали, как ливийцы относятся к России

Москва, 20 сентября. Жители Ливии хорошо относятся к России и интересуются тем, что происходит в РФ. Об этом рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей Владимир Малянов и Альгис Микульскис, вернувшиеся из командировки в эту страну африканского континента.

По словам журналистов, почти у каждого из их собеседников была история о том, как какой-либо из его родственников либо учился в России, либо ездил туда на курсы.

«Около 90% офицеров ливийских обучались в советских и российских учебных военных заведениях. Поэтому память о России у них хорошая. Наш сопровождающий из мухабарата в свое время закончил Ульяновское высшее училище связи. Около пяти лет провел в России», — сказал Альгис Микульскис.

Владимир Малянов добавил, что ливийцы тепло вспоминают Россию.

«В Ливии присутствовали российские инвесторы, которые вместе с другими зарубежными инвесторами после революции ушли. Люди спрашивали, собирается ли Россия возвращаться как инвестор, как защитник. Потому что им действительно интересно наладить с нами контакты, восстановить это содружество. Но, к сожалению, из-за хаоса в стране ушли все инвесторы, в том числе и Россия. А договариваться с кем-то там довольно сложно, и, по сути, каждый сам за себя», — сказал Владимир Малянов.

Корреспонденты ФАН проводят онлайн-конференцию, в рамках которой отвечают на вопросы читателей по итогам командировки в Триполи.