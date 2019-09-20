Глава МИД Украины назвал условия саммита «нормандской четверки»

Киев, 20 сентября. Условиями проведения саммита «нормандской четверки» являются подписание «формулы Штайнмайера» и разведение войск на трех согласованных ранее пилотных участках в Донбассе, об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам Пристайко, наличие письменно подтвержденного текста «формулы Штайнмайера» является одним из условий для встречи лидеров Германии, России, Украины и Франции. Второе условие заключается в разведении сил на трех участках в Донбассе.

Третье условие было выдвинуто российской стороной, отметил Пристайко. Оно касается выработки четких формулировок для заявления лидеров, сообщил глава МИД Украины.

Украинские представители на переговорах в Минске в среду сорвали согласование так называемой «формулы Штайнмайера», которая предусматривает мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Предложение подписать «формулу Штайнмайера» выдвинули политические советники лидеров России, Германии, Франции и Украины 11 сентября. Кроме того, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «антитеррористическую операцию», позднее переименованную в «Операцию объединенных сил», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами столкновений стали более 13 тысяч человек. Попытки урегулирования внутриукраинского конфликта предпринимаются в рамках встреч представителей контактных групп в Минске, а также саммитов в «нормандском формате».