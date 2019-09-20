Американцам нечего противопоставить гиперзвуковым ракетам РФ, заявил эксперт

Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами. Автор статьи заявил, что Россия и Китай опережают США в сфере гиперзвуковых вооружений. США не имеют на вооружении системы, которые способны перехватывать российские гиперзвуковые ракеты, считает ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Минобороны США в 2019 году выделило свыше 2 млрд долларов на разработку оружия, которое способно отразить атаку гиперзвуковыми ракетами, подчеркнув, что Вашингтон сосредоточен на создании именно наступательного гиперзвукового вооружения, а не оборонительного.

По словам эксперта, Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а это может стать основанием для нанесения первого удара.

Американская оборона не способна противопоставить ничего даже существующим не гиперзвуковым российским ракетам, говорит Александров.

«У американцев нет систем, способных перехватывать российские баллистические ракеты. Если говорить о тактических ракетах морского базирования, то у нас есть ракеты типа «Оникс», которые способны поражать американские авианосцы. Эти ракеты сверхзвуковые. Если брать российские ракеты типа «Циркон», то у США нет систем, способных их перехватывать, и они еще долго не появятся. Также у нас есть ракеты типа «Кинжал», — заявил Александров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Как подчеркивает военный эксперт, высокоточные ракеты типа «Кинжал» могут уничтожать командные пункты, радиолокационные станции, аэродромы, склады в США, а значит американцы не смогут наводить авиацию. Так или иначе, но Россия должна сконцентрироваться на производстве большего количества таких ракет, особенно после ликвидации ДРСМД.

«Эти ракеты могут сыграть важную роль в таких локальных конфликтах, как, например, в Сирии. Они могут выбить ключевые объекты американцев», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее министр обороны США Марк Эспер назвал сроки появления гиперзвукового оружия в США, сказав, что это произойдет в ближайшие несколько лет.

Эксперты объясняли отставание США от Китая и России в сфере гиперзвукового оружия тем, что на протяжении многих лет Штаты не уделяли этой области достаточно внимания. Более того, американское издание The Washington Times полагает, что отставание США вызвано многочисленными структурными проблемами, существующими в этой стране.

Президент России Владимир Путин предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако глава Белого дома заявил, что у США такое оружие тоже появится.