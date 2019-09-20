Побывавшие в Ливии журналисты ФАН назвали донос возможной причиной похищения социологов

Москва, 20 сентября. Ливийские чиновники обещали организовать корреспондентам Федерального агентства новостей встречу с задержанным российским социологом Максимом Шугалеем и его переводчиком Самером Суайфаном, однако их обманули.

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о ситуации с сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, журналисты ФАН Альгис Микульскис и Владимир Малянов указали, что среди мирного населения никто о произошедшем не знает.

«Мы активно осаждали кабинеты чиновников. Они заявляли, что тоже не понимают, почему социологи были задержаны», — добавили они.

Корреспонденты подчеркнули, что в «странствиях» по кабинетам они практически добрались до генерального прокурора страны, им даже назначили с ним встречу. Однако в день переговоров все отменилось без объяснения причин.

При этом Микульскис и Малянов обратили внимание, что задержанным социологам до сих пор не предъявили обвинения, поскольку их ситуация не попадает под местные законы.

«Идет следствие, и когда оно закончится, никто не знает», — констатировали они.

Журналисты напомнили, что социологов заподозрили в якобы попытке вмешаться в электоральные процессы в Ливии, что абсурдно, поскольку никаких выборов даже не намечалось. Побывавшие в стране Микульскис и Малянов назвали возможную, на их взгляд, причину похищения, которая заключается во внешнем вмешательстве.

«Причина — донос со стороны. Кто-то пришел в Мухабарат и сказал, что ребята будто бы действуют незаконно. Так как нет доказательств, опровержения, даже адвокатов, социологи под арестом», — заключили они.

Напомним, в мае 2019 россияне были похищены структурами Правительства национального единства (ПНЕ). Для Фонда защиты национальных ценностей социологи изучали расстановку политических сил. Они никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. Сейчас они находятся в тюрьме «Митига» в ужасных условиях.

Примечательно, что в распоряжении «Проект. Медиа» Роман Баданина, который публикует так называемые «сенсации» об «ужасах российской политики» и получает американское финансирование, загадочным образом оказались материалы исследований Шугалея, которые хранились только на его личном ноутбуке. Об этом рассказал Александр Прокофьев, третий член социологической группы, в момент похищения находившийся в России.

Член Общественной палаты РФ и глава Института политических исследований Сергей Марков отметил, что Баданин может иметь отношение к похищению российских социологов из ФЗНЦ Он обратил внимание, что получит доступ к ноутбуку Шугалея «Проект. Медиа» мог либо при контакте с ливийскими боевиками, либо с американскими спецслужбами.

ФЗНЦ намерен до победы бороться за своих сотрудников в Ливии. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, каким образом Баданин и его «Проект» получили доступ к информации, которую можно было добыть лишь незаконными методами.