Корреспонденты ФАН рассказали, о чем им не давали писать ливийские спецслужбы

Москва, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, побывавшие в командировке в столице Ливии, рассказали, что столкнулись с цензурой в этой стране и назвали темы, которые им не разрешили освещать местные спецслужбы.

«Нам не давали общаться местными, не давали писать о разрухе, нам так и не удалось пообщаться с людьми на улицах в той же Мисурате», — поделились журналисты.

По словам корреспондентов, им не удалось записать видео с местными жителями, которые могли бы рассказать, что они думают о нынешнем режиме, а также как им жилось в Ливии раньше. Журналисты отметили, что ливийцы довольно тепло относятся к многолетнему правителю страны Муаммару Каддафи, который был убит в 2011 году.

«Нам удалось об этом поговорить с некоторыми людьми урывками, без камер. Узнали очень много информации такой, которую тогда не могли публиковать», — сообщили сотрудники ФАН.

Корреспонденты подчеркнули, что у них бы начались проблемы, если бы в момент их нахождения в Триполи вышла неугодная публикация. Они отметили, что сопровождающий контролировал их и спрашивал, о чем они собираются писать. Многие репортажи корреспонденты ФАН смогли опубликовать только по возвращении в Россию.

«Сейчас приказы никто не раздает. Дома мы можем говорить свободно», — заключили журналисты.

Напомним, 20 сентября корреспонденты ФАН провели онлайн-трансляцию и ответили на вопросы, касающиеся их поездки в Ливию. Ранее они рассказали, как разрушенная экономика страны доживает на наследии Муаммара Каддафи.