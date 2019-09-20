Басурин опроверг заявления штаба ООС о нарушении НМ ДНР Минских соглашений

Донецк, 20 сентября. Утверждения Киева о якобы имеющих место нарушениях минских соглашений Народной милицией Донецкой Народной Республикой, в частности — о применении НМ ДНР минометов калибром 82 мм, не соответствуют действительности. Об этом Федеральному агентству новостей заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Это не соответствует действительности, — сказал он — Они ж все время заявляют о том, что мы по ним стреляем, что они готовы отвести войска. Они много заявлений делают, а подтверждающих фактов никаких нет. Вот и все».

Что же касается соблюдения минских соглашений самой Украиной, то, по словам Басурина, чтобы представить картину происходящего, достаточно обратиться к открытым источникам.

«Если вы промониторите информационные агентства, то обнаружите заявление Бориса Грызлова (полпред РФ в контактной группе. — Прим. ФАН). Кроме того, ОБСЕ стала отмечать, чего она раньше не делала, с какой стороны стреляют и какими видами вооружений. Она открыто говорит о том, что Украина им мешает работать, мониторить ситуацию. Складывайте все воедино, и у вас будет общая картинка», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, пресс-центр штаба ООС сделал заявление через свой аккаунт в социальной сети Facebook о том, что НМ ДНР, которая в сообщении называется «вооруженным формированием РФ и ее наемников», совершает обстрелы позиций противника с использованием запрещенных Минском типов вооружений. В частности, речь идет о применении минометов калибром 82 мм, вооружений, установленных на БМП, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия.