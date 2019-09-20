Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови. Об этом сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Однако бывший депутат Рады Алексей Журавко полагает, что это приведет к страшным последствиям.

По словам Радуцкого, передача украинских станций переливания крови в концессию иностранным компаниям позволит решить сразу несколько проблем.

«Концессия — это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови на Украине и впустит инвесторов на Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление», — сказал Радуцкий на научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови».

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Однако депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко считает, что за заявлением главы комитета по вопросам здоровья нации стоят «страшные последствия».

«Знаете, почему нельзя отдавать так называемым западным партнерам украинские станции переливания крови? Потому что, попав в чужие руки, наша кровь будет использована против нас же самих. Ведь ни для кого не секрет, что в американских лабораториях проводятся эксперименты над нашим славянским геномом. И кто знает, что они сделают с кровью украинцев, чтобы потом ослабить нас и наших братьев-славян через какое-то время? Они просто уничтожат весь славянский мир! Не должно быть доступа к нашей крови иностранным компаниям», — заявил Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

По словам украинского политика, новое руководство Украины, принимая решение о передаче станций переливания крови иностранцам в концессию, не задумывается о страшных последствиях.