Глава МИД Украины назвал условия проведения выборов в Донбассе

Киев, 20 сентября. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов провести выборы в Донбассе только когда будут расформированы ДНР и ЛНР, а также выведены «иностранные вооруженные формирования».

Так он прокомментировал недавний срыв украинской стороной подписания «формулы Штайнмайера», которая могла положить конец затянувшемуся вооруженному конфликту.

«Выборы будут проводиться на основе украинского закона о выборах. Украинский закон не предусматривает никаких ЛНР и ДНР, никаких иностранных вооруженных формирований», — подчеркнул глава МИД Украины в интервью газете «Европейская правда».

Таким образом Пристайко открыто отказался исполнять подписанные Киевом минские соглашения, которые предписывают в обязательном порядке провести выборы на неподконтрольных территориях и дать им особый статус.

На днях в Минске состоялась очередная встреча Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Несмотря на то, что перед этим советники лидеров стран «нормандской четверки» подтвердили готовность подписать «формулу Штайнмайера», документ так и не был утвержден. В последний момент делегация от Киева изменила свою позицию и отказались ставить свою подпись. После этого полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров.

Напомним, что «формула Штайнмайера» является упрощенным вариантом минских соглашений. Она предполагает проведение открытых выборов в Донбассе. Подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ. Вступление закона об особом статусе на временной основе. Внесение изменений в конституцию Украины. Передачу Киеву контроля над российско-украинской границей. Окончательное вступление в силу закона об особом статусе.