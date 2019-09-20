Кокорин начал тренироваться в «Зените» по индивидуальной программе

Санкт-Петербург, 20 сентября. Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование и начал тренировки по индивидуальной программе. Об этом рассказал пресс-секретарь футбольного клуба Антон Макаренко.

«Зенит» также опубликовал видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как Кокорин проходит медицинское обследование.

«Кокорин прошел медосмотр и начинает тренироваться по индивидуальной программе», — сказал Антон Макаренко в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Павел Мамаев прилетел в Краснодар после выхода на свободу из колонии №4 Белгородской области. Бывший полузащитник «Краснодара» расторгнет контракт с клубом.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре 2018 года, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Приговором суда были осуждены участники драк Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий.

6 сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева. 17 сентября они были освобождены из-под стражи.