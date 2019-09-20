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Корреспонденты ФАН заявили о прибытии в Ливию боевиков из сирийского Идлиба

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Корреспонденты ФАН заявили о прибытии в Ливию боевиков из сирийского Идлиба

Москва, 20 сентября. Боевики из сирийского Идлиба прибывают в Ливию водным путем на кораблях. Об этом заявили корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов в ходе пресс-конференции.

«Видимо, они хотят оказать помощь правительству Триполи, в то же время они признаны международными террористами. Для них сейчас благодатная почва, потому что в стране бардак, власти занимаются только дележом имущества. Люди бегут во всех направлениях», — объяснили они.

В Ливии в 2011 году начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установилось двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

В Сирии же также с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории страны были разбиты при содействии российских военных. Провинция Идлиб остается территорией, на которой по-прежнему находятся незаконные вооруженные бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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