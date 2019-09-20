В Госдуме предложили оштрафовать Facebook и Google за вмешательство в дела РФ

Москва, 20 сентября. Госдума подготовит поправки в законодательство, которые обяжут компании Facebook и Google нести ответственность, в том числе материальную, за нарушение российских законов. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев по итогам очередного заседания.

«У нас планируется следующее заседание с представителями Facebook и Google даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется», — приводит слова Пискарева корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам Пискарева, представители комиссии хотят обсудить с компаниями, как реагировать на «явные, откровенные нарушения законодательства».

«Они предоставили площадки для политической активности по призыву к участию в запрещенных митингах, которые были в Москве. И в день тишины и день голосования также площадки активно использовались для того, чтобы влиять на выборы», — напомнил Пискарев.

Надо принимать законы, чтобы за такие явные нарушения предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов, уверен глава комитета Госдумы по безопасности и противодействия коррупции. По его мнению, для коммерческих компаний штраф — это серьезная мера реагирования.

«Миллионы, десятки миллионов, может, сотни миллионов за вмешательство и нарушения российского законодательства», — добавил Пискарев.

Напомним, в единый день голосования замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что Facebook и Google публиковали материалы, которые влияют на выбор человека, что является вмешательством во внутренние дела РФ. О выявлении политической рекламы на сайтах компаний в день выборов ранее сообщил и Роскомнадзор.

Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ будет в том числе опираться на материалы Федерального агентства новостей. Речь идет о серии материалов ФАН авторства члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна. Комиссия изучила материалы ФАН, в том числе интервью с канадской журналисткой и блогером Евой Бартлетт, которая посетила в Москве несколько незаконных акций.