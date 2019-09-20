Разрушенная экономика Ливии доживает «доедает» наследие Каддафи

Москва, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, которые недавно вернулись из командировки в Ливию, рассказали о том, как живут простые люди в Триполи.

По словам журналистов, в ливийской столице преобладает европейская архитектура, смешанная с арабской. Вокруг очень много следов революции и войны. В парках гуляют дети, но сами парки в плохом состоянии.

«Доедают то, что им досталось от прежней власти. Работы нет никакой. Либо занимаешься мелким бизнесом, если приближен к власти, большим бизнесом. Молодежь сидит на шеях родителей», — рассказали корреспонденты.

Также журналисты сообщили, что в Триполи довольно дешевые морепродукты и рыба. Это обусловлено близостью моря.

По словам корреспондентов, при Каддафи в стране был финансовый запас прочности, однако сейчас экономика Ливии разрушена.

«Перемен к лучшему не видим. Как были перебои с электричеством, так и есть. Нет рабочих мест, не открываются предприятия. Жизнь не сахар. Каждые 5–6 часов перебои со светом», — рассказали корреспонденты, отметив, что у многих жителей Триполи по этой причине установлены генераторы.

Журналисты сообщили, что в Триполи также довольно часто возникают перебои с водой. Кроме того, в городе много недостроенных зданий, которые начали возводить еще при Муаммаре Каддафи.

«В Триполи осталось много следов от времен Каддафи в виде роскошных недостроенных отелей. За 42 года правления он много чего смог добиться. Люди не жаловались. Люди вспоминали эти времена с ностальгией. Было все понятно, стабильно. Сейчас никто не знает, что будет завтра», — отметили корреспонденты.

Напомним, сотрудники ФАН ведут онлайн-трансляцию, в ходе которой отвечают на вопросы зрителей. Ранее журналисты рассказали, как им удалось получить ливийские визы.