Луганск намерен продолжить согласование «формулы Штайнмайера», заявил глава МИД ЛНР

Луганск, 20 сентября. Луганск продолжит согласование «формулы Штайнмайера», несмотря на отказ Киева подписывать документ, сообщил глава МИД ЛНР, полпред республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее представители Киева на переговорах в Минске отказались подписывать «формулу Штайнмайера». После этого на Украине заявили, что реализация этой формулы возможна при ряде условий, в том числе политических. При этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко признал, что согласился на «формулу Штайнмайера».

«Отказ Украины, он, естественно, не ставит точку в этом процессе. Это очередной этап, который нам предстоит каким-то образом пройти», — сказал лугаский дипломат.

По его словам, луганские власти продолжат работать над согласованием «формулы Штайнмайера» как ключевого момента в разрешении конфликта. Дейнего призвал Украину пересмотреть отношение к возможности согласования этой формулы и вернуться к этому процессу в ближайшем будущем.

Министр иностранных дел ЛНР назвал подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом, который подтверждает готовность сторон гражданской войны на Юго-Востоке Украины работать в направлении политического урегулирования. По его мнению, «формула Штайнмайера» является ключевым моментом для создания основ политического урегулирования, используя минские договоренности.

«Формула Штайнмайера», предложенная президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса.