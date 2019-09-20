Минэнерго Украины не исключает возможность закупки российского газа

Киев, 20 сентября. Украина не исключает возможности покупки российского газа. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Определенный объем мы были бы заинтересованы получить на конкретных основаниях… Но это вопрос консультаций между сторонами», — сказал украинский минэнергетики в эфире телеканала «Наш».

По словам Оржеля, для осуществления сделки между странами не должно быть политических проблем и давления. Кроме того, неоходимы взаимовыгодные условия.

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации по транзиту газа с участием России, Украины и представителей Евросоюза. Российская сторона предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа из РФ в Европу.

Глава министерства энергетики России Александр Новак отметил, что в целом переговоры прошли в конструктивном ключе. Следующая встреча состоится через месяц.

Он рассказал, что стороны обсудили и возможные объемы поставок газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

Напомним, срок действующего контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения его срока. Министр энергетики Украины заявил, что Киев готов поддержать позицию ЕК о бронировании «Газпромом» транзита примерно на 10 лет при объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.

Москва заявляла о готовности рассмотрения вопроса пролонгации договора, но только при условии отзыва всех исков, а также, если это будет экономически выгодно.