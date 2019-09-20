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Документы о провокации в Керченском проливе разрешили изъять из офиса президента Украины

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Документы о провокации в Керченском проливе разрешили изъять из офиса президента Украины

Киев, 20 сентября. Печорский суд Киева разрешил Госбюро расследований конфисковать из офиса президента Украины составляющие гостайну документы, которые имеют отношение к организованной в прошлом году провокации в Керченском проливе.

Постановление суда в пятницу было опубликовано на сайте Единого реестра судебных решений Украины.

«Предоставить следователю ГБР временный доступ к вещам, с возможностью изъятия их копий, которые находятся во владении офиса президента Украины, в том числе к документам с грифом «для служебного пользования» и документов, составляющих государственную тайну», — говорится в сообщении.

Далее уточняется, что речь идет конкретно об указе бывшего президента Украины Петра Порошенко от 12 октября 2018 года об отправке кораблей ВМСУ в российские воды, а также об указе о введении военного положения в стране.

Отметим, что данные распоряжения стали поводом для возбуждения уголовного дела против экс-президента Украины Петра Порошенко, которого заподозрили в госизмене. Госбюро расследований уже обращалось в офис президента с просьбой предоставить документы, однако получило отказ. Теперь же Банковой придется передать все необходимые бумаги следователям по решению суда.

Напомним, что в конце ноября прошлого года три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны. Украинские моряки вернулись на родину в сентябре 2019 года, когда Москва и Киев провели обмен удерживаемыми лицами.

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