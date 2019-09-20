Сирия, 20 сентября. Забастовка жителей Идлиба у турецкого погранпоста, Турция намерена увеличить количество военных баз на востоке Сирии и построить совместные базы с армией США. Сирийская армия зачищает склады боеприпасов боевиков в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили склады боеприпасов джихадистов на севере Хамы.

«Исламское государство1»: предположительно лишилось информатора в Хасаке в городе Рас-аль-Айн и «спящей ячейки» в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выдвинулась к турецкой границе на севере Идлиба, чтобы помешать протестующим жителям.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряли трех боевиков на севере Алеппо, арестовали подозреваемого «курдского агента»,

Курды: провели рейд в Дейр-эз-Зоре, случайно убили двух гражданских, в Хасаке арестовали одного жителя, подозреваемого в связи с боевиками ИГИЛ1.

ВС Турции: намерены построить несколько военных баз на востоке Турции совместно с армией США для патрулирования «безопасной зоны».

Международная коалиция: поддержали отряды SDF во время рейда в городе Дибан в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Два боевика «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Турцией, были убиты днем во время столкновений с курдскими подразделениями «Демократических сил Сирии» (SDF) возле деревни Аль-Маликия на севере Алеппо, и один из боевиков так называемого «Третьего легиона» (фракция ССА) был убит неизвестными. Предполагается снайперская атака курдских радикалов, как сообщает медиаресурс Al Nour

Источник также сообщил о взрыве противопехотной мины возле курдской деревни Шеварга, однако сообщений о жертвах не поступало.

«Военная полиция» ССА задержала двух человек в северо-западном районе города Африн по обвинению в совершении взрывов в городе и связи с курдскими боевиками SDF, как передает Twitter-канал Aleppo AMC. Напомним, что утром взрыв прогремел у госпиталя – припаркованный рядом с ним автомобиль был начинен взрывчаткой. Жертв среди пациентов и сотрудников госпиталя не было, однако боевики объявили в городе особое положение.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократических силы Сирии» (SDF) при поддержке сил международной коалиции, в частности ее боевых вертолетов, совершили налет в районе города Дибан. Как передает информагентство Deir Ezzor 24, международная коалиция получила информация, согласно которой «спящая ячейка»​​ укрывается в одном из домов в поселке среди членов племени Гавел. Во время рейда несколько разыскиваемых лиц были ликвидированы, нескольким удалось скрыться. Источник сообщает, что при задержании под перекрестным огнем скончались два местных жителя Гиаф Латиф Аль-Фаузи Аль-Хафл и Маджед Махмуд Аль-Хафл. Международная коалиция и SDF продолжают проводить воздушные посадки и рейды по поиску и ликвидации террористов ИГ1, однако из-за них страдают и невинные люди.

Источник также сообщил, что в поселка Ас-Суса четверо детей получили ранения, подорвавшись на противопехотной мине из числа оставшихся от «Исламского государства». Поселок находится в зоне контроля боевиков SDF, которые совместно с международной коалицией выбили террористов «Исламского государства» оттуда в 2018 году, однако курды после этого не провели работ по разминированию должным образом. Местное арабское население до сих пор подрывается на оставленных боеприпасах и минах-ловушках террористов как в сельскохозяйственных угодьях, так и жилых кварталах. Вчера трое мирных жителей погибли в деревне Аль-Дженина. Причиной их гибели также послужила мина.

Провинция Идлиб

Оппозиционные СМИ заявляют, что толпы протестующих вышли к пограничному переходу «Баб-аль-Хава» в провинции Идлиб, с требованием пропустить их в Европейские страны, как передает Twitter-канал AMC Aleppo. Похожая забастовка уже проходила ранее в августе. 30 августа тысячи сирийцев из провинции Идлиб и Алеппо прибыли к турецкому погранпереходу и требовали открыть его для прохода граждан, взяв его позднее штурмом. Десятки людей впоследствии пострадали, когда турецкие пограничники открыли огонь по протестующим. Вечером того же дня боевики «Тахрир аш-Шам» прибыли, чтобы избивать митингующих и установили блокпосты на дороге к погранпереходу. Как и Турция, боевики альянса не заинтересованы в том, чтобы жители имели возможность покинуть провинцию. Тем сам они лишатся своего живого щита, который может помочь им во время военных операций сирийской армии и союзных сил. Как сообщает новостной Twitter-канал MMCYR, боевики уже выдвинулись к турецкой границе.

Провинция Хама

В ходе завершения работ по обеспечению безопасности районов, освобожденных сирийской армией от терроризма, саперы обнаружили большое количество различных боеприпасов, которые оставили террористы в поселках Аль-Киркат, Мурек и Аль-Тувейни на севере провинции Хама, о чем сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Военный источник сообщил корреспонденту SANA, что во время прочесывания города Аль-Каракат ИСО складом боеприпасов были извлечены самодельные ракеты, противотанковые снаряды. В Аль-Тувейни были изъяты ящики с боеприпасами, пулеметные установки и снаряды для гранатометов. Вчера в городе Кафр-Зета САА зачистила бывший склад боеприпасов «Джейш аль-Изза» с минометами.

23-го августа подразделения САА восстановили контроль над городами Аль-Латамина, Кафр-Зета, Мурек, Маркаба и другими деревнями и городами на севере Хамы, после того, как были уничтожены остатки боевиков в городе Хан-Шейхун.

Провинция Хасака

«Служба внутренней безопасности» SDF арестовала жителя в городе Рас-аль-Айн, обвиняемого в пособничестве террористам «Исламского государства».

По данным портала Baladi News, турецкий министр обороне Хулуси Акар заявил о намерении Анкары установить постоянные военные базы с американскими силами международной коалиции в безопасной зоне на северо-востоке Сирии. Во время пресс-релиза Акар подчеркнул, что количество баз будет определяться по мере необходимости и ситуации на месте. Он пояснил, что целью его страны является установление зоны шириной 30-40 километров у границ для обеспечения безопасности, а затем возвращение сирийских беженцев, проживающих в Турции, на родину.

8 сентября Соединенные Штаты и Турция провели первое совместное патрулирование в районе города Тель-Абъяд на севере Ракки. Дамаск в тот же день заявил, что действия Анкары и Вашингтона он рассматривает как попытку нарушения государственного суверенитета, так как международная коалиция ввела свои войска на территорию САР незаконно и без официального запроса.

1 Организация запрещена на территории РФ.