Журналисты ФАН заявили о слежке за ними в ходе командировки в Ливию

Москва, 20 сентября. Корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов заявили, что в ходе командировки в Ливию видели лишь журналистов стран НАТО, а за ними самими организовали слежку.

«Других журналистов мы не видели. Страна закрытая для прессы. Мы постоянно чувствовали контроль. Было наружное наблюдение за нами: автомобильное и пешее», — уточнили они в ходе пресс-конференции.

Даже в отеле журналистами пришлось общаться не вслух, а посредством мессенджеров.

«Мы подозревали, что нас слушали», — признались они.

Малянов уточнил, что даже его ноутбук, через который он просто пытался загрузить музыку на плеер, атаковали с разных IP-адресов.

Напомним, в пятницу корреспонденты ФАН в прямом эфире решили ответить на все вопросы о их командировке в Ливию, интересующие читателей.

Ранее они рассказали, как были задержаны спецслужбами в аэропорту Триполи.