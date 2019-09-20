Экс-депутат Рады заявил, что Украину накроет волна земельных бунтов

Порядка тысячи одесских аграриев в пятницу вышли на акцию протеста против земельной реформы, которую Украине навязал Международный валютный фонд. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко уверен, что если власти снимут мораторий на продажу сельхозземель, Украине наступит конец.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября этого года внести в Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, отменяющий мораторий на продажу земли, и принять его до 1 декабря 2019 года.

По словам Зеленского, право покупать сельхозземли получат только граждане Украины, однако украинские аграрии в это не верят. Они вышли на трассу Киев—Одесса, протестуя против земельной реформы.

«Протесты на Украине, связанные с земельной реформой, будут увеличиваться с каждым днем. Это будет волна земельных бунтов, которая накроет всю страну. Потому что земельный вопрос для украинцев — самый болезненный. Люди не так протестовали против газовой реформы, тарифов ЖКХ, медицины, образования и прочего. Потому что всегда понимали, что земля их прокормит. А сейчас у них отбирают самое сокровенное. И молча на это смотреть они не могут», — заявил Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Политик подчеркнул, что Украина — это аграрная страна.

«Если у людей отнимут землю, будет конец. МВФ несколько лет требует от Киева снять мораторий на продажу сельхозземель, но этот вопрос откладывался, потому что в парламенте понимали, что крупные иностранные компании тогда скупят украинские земли по низким ценам. Но теперь власть в стране поменялась. Пришли новые временщики, которые могут допустить роковую ошибку, проведя земельную реформу. Народ это понимает. Он также понимает, что Зеленский обманывает, говоря, что земли будут продавать только украинцам и украинским компаниям. Не нужно прилагать больших усилий, чтобы придумать схему, позволяющую обойти это условие», — уверен Алексей Журавко.

Экс-депутат Рады не исключает, что для того, чтобы провести земельную реформу вопреки протестам украинских аграриев, Зеленский «для отвода глаз развяжет новую кровавую бойню».