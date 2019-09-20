Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Соловьев отреагировал на новость об отмене в России некоторых праздников

48
0 Оставить комментарий

Соловьев отреагировал на новость об отмене в России некоторых праздников

Москва, 20 сентября. Известный журналист Владимир Соловьев отреагировал на новость о том, что в России могут отменить некоторые профессиональные праздники.

День радио могут отменить с 1 февраля 2020 года, когда утратят силу более 20 тысяч правовых актов, принятых между 1917 и 1991 годами. По словам Владимира Соловьева, для него нет разницы, существует День радио официально или нет.

«Традиция простая: мы как работали, так и работаем, друг друга поздравляем. Это не государственный праздник, не выходной день — наш корпоративный праздник» — сказал журналист, его слова передает «360».

Радиоведущий Дмитрий Оленин считает, что этот праздник давно себя изжил. Он пояснил, что за последние 20 лет редко отмечал День радио. Сейчас радио больше не является «топовым медиа».

По словам Оленина, журналисты обычно отмечают день рождения радиостанции, на которой работают. Также коллеги охотно празднуют Новый год.

Как сообщалось ранее, в России могут отменить праздники, которые было принято отмечать в СССР. К ним относятся День железнодорожника и День воздушного флота.

Проект постановления правительства разработают к 15 ноября, сейчас Кабмин РФ принимает предложения от профильных министерств.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров