Развертывание С-400 на Новой Земле стало сигналом Западу

Самая лучшая крепость — это та, которую даже не пытаются штурмовать. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов, комментируя размещение в Арктике российских комплексов С-400.

С-400 на страже Новой Земли

Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили противовоздушными комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

Это «значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства в Арктике», рассказали военные. До этого на вооружении полка стояли зенитно-ракетные комплексы предыдущего поколения С-300.

С-400 «Триумф» предназначается для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.

С-400 были развернуты почти в 30 полках в основном вдоль приграничных территорий, а также в Подмосковье. При этом современные российские комплексы есть на вооружении Китая, Белоруссии и Турции, в скором времени к ним присоединится Индия.

Сигнал Западу

Как отметил Андрей Иванов, системы ПВО — это не наступательное, а оборонительное оружие. Размещая С-400 в Арктике, Россия говорит, что не собирается ни на кого нападать. С другой стороны, самая лучшая крепость — это та, которую даже не пытаются штурмовать. И вот системы С-400 как раз такая «крепость».

«Вряд ли кто из потенциальных противников подумает нарушить воздушное пространство, зная, что оно охраняется комплексами С-400. И когда напасть нет возможности, то начинаются переговоры. В этом плане размещение систем это сигнал Западу, что не стоит играть с огнем, угрожать России. Наоборот, это Российская Федерация способна не просто отстаивать свои интересы, но и активно осваивать новые пространства, и другие государства должны с этим считаться», — пояснил Андрей Иванов.

По его словам, одновременно размещение С-400 — и сигнал Китаю, приглашение Поднебесной к сотрудничеству. Ведь давно идут переговоры об использовании Северного морского пути, который будет крайне выгоден как транспортная артерия из Азии в Европу.

«Для чего Китаю сухопутный путь? Чтобы не зависеть от шантажа США, которые пока господствуют на море. Но путь через Северный Ледовитый океан короче и дешевле. Россия даже ледоколы строит, чтобы этот маршрут функционировал. Но тут важно, чтобы была обеспечена безопасность. Размещение С-400 — это полная гарантия того, что маршрут для мировой торговли будет безопасным. Так что сейчас Россия решает сразу несколько задач: показывает способность к экспансии, приглашает к конструктивному диалогу Запад и просит его оставить воинственную риторику, становится более привлекательным партнером по мировой торговле с Китаем. И все это благодаря создателям замечательного оборонительного комплекса С-400», — заключил Андрей Иванов.

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