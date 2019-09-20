В Кремле ответили на «план» генерала США уничтожить ПВО в Калининграде

Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главнокомандующего американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян о «плане» по уничтожению российских ПВО в Калининграде.

Харригян заявил, что у Вашингтона есть «план», как уничтожить интегрированную систему ПВО Калининграда.

«Это не мое дело комментировать заявления военных. То, что можно сказать – это что, безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей.

В Минобороны РФ, комментируя «план» Харригяна, заверили, что ПВО Калининградской области способна отразить любую атаку США, в том числе истребителями, которые остаются «невидимыми» «только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей». В ведомстве добавили, что наивная вера американского генерала в его «план» должна волновать лишь его подчиненных, которые, в отличие от генерала, лучше знают заповедь военачальников, — «всякий план хорош только до сражения».

Кроме того, на слова Харригяна ответил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона отметил, что не советует США рисковать, ведь техническое состояние и моральных дух Калининградской области позволяют дать отпор любому противнику.