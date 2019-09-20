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Попытки обмануть россиян обернулись для Apple провалом продаж новых iPhone

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Милонов посоветовал Apple потерпеть крах при продажах iPhone 11

В Москве и Санкт-Петербурге 20 сентября стартовали продажи нового iPhоne 11. Новый аппарат от Apple не вызвал интереса у россиян — первый покупатель из столицы смог приобрести смартфон уже через 15 минут после того, как отстоял очередь.

Один из видеоблогеров рассказал, что ему предлагали купить место в очереди за 15 тысяч рублей, а кто-то другие готовы были уступить за 150 рублей. Изначально места предлагали за 200 тысяч.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал отсутствие ажиотажа в связи со стартом продаж новинки от Apple. По его словам, те, кто стоял в очередях, руководствовались прежде всего коммерческой выгодой — хотели продать свои места по максимальной цене.

«Бог с ним, с ажиотажем. Я для себя этот вопрос закрыл еще в прошлом году, когда вместе с журналистами озадачился следующим вопросом. Неужели можно сходить с ума несколько суток, стоять, не мыться, не бриться и ждать появления iPhone. Тогда я увидел, что слухи сильно преувеличены. И даже в чопорной, любящей диковинки Москве, iPhone мало кого заинтересовал. В первый день продаж люди просто уходили, потому что никто не воспользовался их «услугой» по предоставлению места в очереди. А первый в очереди надеялся, что его место кто-то захочет купить, хотя у него самого не было денег», — рассуждает член нижней палаты парламента.

Его возмутила позиция американской корпорации по отношению к россиянам. Депутат ГД подчеркнул, что они подвергаются дискриминации со стороны американских цифровых гигантов.

Милонов посоветовал Apple потерпеть крах при продажах iPhone 11

«Самое главное, что компания Apple демонстрирует свое абсолютно негодяйское, пренебрежительное отношение к России как к стране. Почему в некоторых государствах она продает iPhone по цене практически в полтора раза ниже, чем у нас? Ведь дело не в пошлинах. Дело в том, что именно для России Apple делает максимальную наценку. Я считаю, что это — нарушение всех международных правил, и что к нам относятся, как к стране третьего мира. Которое съест любое, лишь бы оно было импортное», — недоумевает он.

В заключение он выразил надежду, что продажи нового продукта Apple потерпят крах. Это стало бы уроком для транснациональной корпорации.

«Доходы россиян не дотягивают до американцев, поэтому это — негодяйство и хамство. И если iPhone Apple потерпит крах, то это будет достойным ответом», — подытожил Виталий Милонов.

Новые смартфоны были представлены Apple 10 сентября. Новинкой стал бюджетный iPhone 11 с LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма, двойной камерой на задней панели со сверхширокоугольным объективом.Также его оснастили новым процессором A13 Bionic. По словам разработчиков, благодаря процессору телефон станет «самым быстрым».

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