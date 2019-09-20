Попытки обмануть россиян обернулись для Apple провалом продаж новых iPhone

В Москве и Санкт-Петербурге 20 сентября стартовали продажи нового iPhоne 11. Новый аппарат от Apple не вызвал интереса у россиян — первый покупатель из столицы смог приобрести смартфон уже через 15 минут после того, как отстоял очередь.

Один из видеоблогеров рассказал, что ему предлагали купить место в очереди за 15 тысяч рублей, а кто-то другие готовы были уступить за 150 рублей. Изначально места предлагали за 200 тысяч.

Член комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал отсутствие ажиотажа в связи со стартом продаж новинки от Apple. По его словам, те, кто стоял в очередях, руководствовались прежде всего коммерческой выгодой — хотели продать свои места по максимальной цене.

«Бог с ним, с ажиотажем. Я для себя этот вопрос закрыл еще в прошлом году, когда вместе с журналистами озадачился следующим вопросом. Неужели можно сходить с ума несколько суток, стоять, не мыться, не бриться и ждать появления iPhone. Тогда я увидел, что слухи сильно преувеличены. И даже в чопорной, любящей диковинки Москве, iPhone мало кого заинтересовал. В первый день продаж люди просто уходили, потому что никто не воспользовался их «услугой» по предоставлению места в очереди. А первый в очереди надеялся, что его место кто-то захочет купить, хотя у него самого не было денег», — рассуждает член нижней палаты парламента.

Его возмутила позиция американской корпорации по отношению к россиянам. Депутат ГД подчеркнул, что они подвергаются дискриминации со стороны американских цифровых гигантов.

«Самое главное, что компания Apple демонстрирует свое абсолютно негодяйское, пренебрежительное отношение к России как к стране. Почему в некоторых государствах она продает iPhone по цене практически в полтора раза ниже, чем у нас? Ведь дело не в пошлинах. Дело в том, что именно для России Apple делает максимальную наценку. Я считаю, что это — нарушение всех международных правил, и что к нам относятся, как к стране третьего мира. Которое съест любое, лишь бы оно было импортное», — недоумевает он.

В заключение он выразил надежду, что продажи нового продукта Apple потерпят крах. Это стало бы уроком для транснациональной корпорации.

«Доходы россиян не дотягивают до американцев, поэтому это — негодяйство и хамство. И если iPhone Apple потерпит крах, то это будет достойным ответом», — подытожил Виталий Милонов.

Новые смартфоны были представлены Apple 10 сентября. Новинкой стал бюджетный iPhone 11 с LCD-экраном диагональю 6,1 дюйма, двойной камерой на задней панели со сверхширокоугольным объективом.Также его оснастили новым процессором A13 Bionic. По словам разработчиков, благодаря процессору телефон станет «самым быстрым».