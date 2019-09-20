Корреспонденты ФАН рассказали, как их арестовали в аэропорту спецслужбы Ливии

Москва, 20 сентября. Спецслужбы Триполи арестовали прибывших в Ливию корреспондентов Федерального агентства новостей Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции по возвращении в Россию.

Едва сотрудники ФАН прошли пограничный контроль, люди в штатском забрали у них паспорта и удостоверения и попросили их ждать. Задерживали и остальных прибывших, но особое внимание уделили журналистам.

«Нас вывели за рамку аэропорта, провели в офисные помещения и оставили нас вдвоем снаружи, а сами пытались в офисе решить нашу судьбу», — уточнил Микульскис.

При этом он вспомнил, что ранее в Египте он также пережил арест. Журналисты провели сутки в наручниках, с руками за спиной.

Малянов обратился в редакцию, которая помогала вызволить корреспондентов из-под ареста, в Триполи им содействовал фиксер.

«Когда все закончилось, нас отпустили, все улыбались. Не знаю, какие слова нашел наш фиксер, но нас отпустили. Мы отправились в Триполи», — добавил Микульскис.

В Ливии в 2011 году начался политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установилось двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.