Путин и Жээнбеков попробовали хлеб, испеченный во время учений «Центр-2019»

Оренбург, 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков попробовали хлеб, испеченный в армейском хлебопекарном блоке прямо во время учений «Центр-2019».

Политикам также предложили каравай, пироги, булки и чай из самовара, увешанного баранками. После чаепития, во время которого Путин подвел итоги состоявшихся учений, российский лидер поблагодарил пекарей за угощение и пожал им руки. Как сообщает «Газета.ру», Путин положительно отозвался о прошедших в Оренбургской области учениях.

Напомним, президент РФ прибыл в Оренбургскую область накануне вечером. За маневрами на полигоне «Донгуз» в пятницу он наблюдал в компании президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Также в командно-наблюдательном пункте присутствовали глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его заместитель Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и другие высокопоставленные военные.

В учениях приняли участие 128 тыс. военных из России, Казахстана, Киргизии, Китая, Индии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В них было задействовано более 20 тыс. единиц военной техники и 600 летательных аппаратов. В Кремле отметили, что маневры проводились с учетом полученного в Сирии боевого опыта.