Корреспонденты ФАН стали свидетелями бандитских разборок в Триполи

Москва, 20 сентября. В Триполи действует организованная преступность, и местные бандиты устраивают разборки между собой на глазах мирных жителей. Об этом на пресс-конференции рассказали корреспонденты Федерального агентства новостей Альгис Микульскис и Владимир Малянов, вернувшиеся из командировки в Ливию.

Микульскис рассказал, что в один из дней они решили пойти искупаться на один из местных пляжей. Как только журналисты успели окунуться в море, раздались пулеметные очереди.

«Люди из воды выскочили на берег, стали оглядываться», — вспомнил Владимир Малянов.

Фиксер рассказал журналистам, что так местные бандиты устраивают разборки между собой.

«Я у него (у фиксера. — Прим. ред.) спросил: «Есть организованная преступность?» Он усмехнулся и сказал: «А как же, конечно, есть», — сказал Альгис Микульскис.

Владимир Малянов рассказал о мафии, действующей в Триполи. Однако помимо этих бандитов в городе, подконтрольном ПНС, действуют и другие группировки.

«Насчет этих разборок мы позже стали расспрашивать и узнали, что практически у каждого чиновника из нынешнего правительства в Триполи есть своя группировка: те самые повстанцы из других стран, соседских республик — Чада, Судана — которые в свое время были привлечены для «арабской весны», чтобы ее «зачать». И они до сих пор там находятся. У каждого чиновника какая-то своя группа. Либо порт, либо какое-то устаревшее производство, либо рынок. Все, что приносит деньги, они поджимают под себя», — рассказал Владимир Малянов.

По словам журналиста, убедился он в этом во время поездки в порт Триполи, где у него планировались съемки.

«Когда мой коллега поехал в Мисурату, я решил остаться в Триполи, использовать этот день для съемок. У нас уже было почти готово разрешение на съемки в порту, не хватало только подписи начальника. Я приехал с фиксером, там сидели двое полицейских, три человека в военной форме и несколько человек — в гражданской. Мы дали документы полиции. При нас люди в гражданском эти документы просто забрали из рук, посмотрели, совершили пару звонков и сказали, что ни подписей, ни съемок не будет. Воочию убедились, что ни полиция, ни мухабарат никакой силы не имеют», — сказал Владимир Малянов.

Ранее корреспонденты ФАН сообщили, что спецслужбы Триполи арестовали их по приезде. По их словам, едва они прошли пограничный контроль, люди в штатском забрали у них паспорта и удостоверения и попросили их ждать.

Напомним, политический кризис в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время установлено двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи, а восток находится под контролем избранного народом парламента.