Песков рассказал, как Путин проводит выходные

Москва, 20 сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина полноформатных выходных, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

«Полноформатных выходных у президента не бывает: идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента, — рассказал представитель Кремля журналистам. — Документооборот тоже не прекращается, потому что многие документы не могут вступить в силу без подписи президента. Перед подписанием ему зачастую требуются консультации с руководителями ведомств, органов власти, поэтому полноценных выходных у него не бывает».

Когда у главы государства есть возможность, он отдыхает и занимается спортом, отметил чиновник. По словам Пескова, российский лидер регулярно занимается спортом, встречается с родными и близкими.

Ранее российский президент Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на вопрос о том, хотел ли бы он проехать по стране инкогнито, констатировал, что ездит по России. Он уточнил, что мечтает путешествовать инкогнито, но это невозможно.

Известно, что глава российского государства является любителем здорового и активного отдыха. Он использует редкие свободные дни для выездов на природу, причем исключительно на территории России. Одним из наиболее популярных мест отдыха Путина является Южная Сибирь, а именно Тува, Алтай и Хакасия.