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У Мамаева есть 4 варианта продолжения карьеры после расторжения контракта с «Краснодаром»

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У Мамаева есть 4 варианта продолжения карьеры после расторжения контракта с «Краснодаром»Москва, 20 сентября. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в настоящий момент имеет четыре варианта продолжения спортивной карьеры. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, если клуб и футболист расторгнут контракт, то 31-летний игрок будет выбирать между одним из российских клубов. Сообщается, что в услугах Мамаева заинтересованы «Урал», «Ахмат», «Сочи» и «Крылья Советов».

Известно, что сам футболист пока не имеет предпочтений в вопросе выбора следующей команды, а финансовый вопрос для него вторичен. Также известно, что в настоящий момент Мамаев обсуждает с «Краснодаром» условия расторжения контракта

Футболист уже прилетел в Краснодар. Ожидается, что сегодня он встретится с представителями клуба и официально разорвет отношения.

Напомним, футбольный игрок Павел Мамаев и его друг и коллега Александр Кокорин с братом Кириллом были выпущены по УДО 17 сентября из колонии в Белгородской области. 

Кокорины и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой, Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение и 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных.

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