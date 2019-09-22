Сирийская армия обнаружила тайник с оружием боевиков на севере Хамы

Дамаск, 22 сентября. Сирийские силы безопасности в сотрудничестве с военными подразделениями правительственной армии обнаружили в северной части Хамы орудия и боеприпасы, оставленные террористическими организациями, которые когда-то оккупировали этот регион. Об этом сообщает специальный корреспондент Федеральное агентство новостей (ФАН).

Источник в службе безопасности сообщил, что в ходе прочесывания районов, освобожденных от терроризма, в целях защиты жизни гражданских лиц и их безопасного возвращения в свои деревни и дома, сирийские военные проверяют старые склады и пещеры, где могут находиться оставленные боевиками боеприпасы.

В ходе недавней вылазки бойцы САА обнаружили семь минометов, оставленных террористами «Джейш аль-Изза». Они были обнаружены в фермерских хозяйствах Кафр-Зеты в северной части провинции Хама. Кроме того, сирийскими военными также были изъяты танковые снаряды.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Это далеко не первый и не последний случай, когда сирийские военные находят оружие, принадлежащее террористам. Каждый день они осматривают освобожденные города и населенные пункты, которые когда-то находились под оккупацией незаконных вооруженных группировок. Перед уходом из провинции некоторые джихадисты оставили самодельные взрывные устройства и мины-ловушки на пустынных дорогах. Как правило, жертвами таких устройств становятся мирные жители. Именно по этой причине сирийские военные делают все возможное, чтобы обезопасить район.

Ранее сообщалось, что в ходе прочесывания сирийской провинции Даръа сирийская правительственная армия нашла принадлежавший террористическим группировкам склад оружия и боеприпасов. Склад, когда-то находящийся в распоряжении боевиков, был обнаружен в окрестностях поселка Джасем. В ходе осмотра компетентные органы конфисковали различные виды оружия, в том числе автоматические винтовки, ракетные установки, устройства связи, автоматические гранатометы (АГС) и снаряды против бронетехники.