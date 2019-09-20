Киев сорвал разведение сил и средств в Донбассе, заявили в ЛНР

Луганск, 20 сентября. Представители Киева на встрече Контактной группы в Минске сорвали переговоры по вопросу разведения сил и средств на участках в Золотом и Петровском. Об этом заявил глава МИД ЛНР, представитель республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

По его словам, Киев продолжает саботировать выполнение обязательств, взятых на себя в рамках реализации минских соглашений.

«Тем не менее работа по этому направлению продолжается, не смотря на то, что Украина сорвала процесс подписания «формулы Штайнмайера», соответственно и сорвала параллельную работу по вопросу разведения сил и средств», — цитирует слова Дейнего «ЛуганскИнформЦентр».

Дейнего рассказал, что на встрече в Минске планировалось обсудить график выполнения мероприятий по разводу сил и средств в Золотом и Петровском и определить конкретные даты. Однако представители Киева «не позволили реализовать» это процесс.

Ранее Дейнего заявил, что Украина вооруженной провокацией попыталась сорвать процесс оплаты Луганской Народной Республикой воды, которая поставляется с подконтрольной Киеву территории.

Напомним, представители Украины во время заседания Контактной группы в Минске 18 сентября сорвали согласование «формулы Штайнмайера». Как сообщил полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, киевская делегация отказалась согласовать порядок «правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса». По его словам, украинская сторона также сорвала разведение сил в Петровском и Золотом, так как этот процесс напрямую связан с политическим аспектом урегулирования.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти после госпереворота. В ответ на это Киев начал так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против ДНР и ЛНР. По информации ООН, жертвами военной операции ВСУ стали более 13 тысяч человек. Попытки урегулирования внутриукраинского конфликта предпринимаются в рамках встреч представителей контактных групп в Минске, а также саммитов в «нормандском формате».