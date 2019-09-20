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СК РФ опубликовал видео осмотра задержанного северокорейского судна

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СК РФ опубликовал видео осмотра задержанного северокорейского судна

Москва, 20 сентября. Следователи проводят в Находке осмотр задержанной рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой напали на российских пограничников, сообщила пресс-служба СК РФ.

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео осмотра сотрудниками ведомства задержанного северокорейского корабля. 

«Следователи проводят осмотр рыболовецкой шхуны КНДР, члены экипажа которой совершили нападение на сотрудников Пограничного управления УФСБ России по Приморскому краю», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее было возбуждено уголовное дело о «посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ продолжают вести расследование по данному делу.

Напомним, рыболовные шхуны под флагом КНДР были обнаружены в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне РФ 17 сентября. Члены экипажа северокорейских кораблей вели «браконьерский промысел водных биологических ресурсов». При задержании браконьеры напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного — из огнестрельного оружия.

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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