Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп исполнителем по версии Forbes

Нью-Йорк, 20 сентября. Американский рэпер Канье Уэст занял лидирующее место в рейтинге самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира, составленном журналом Forbes.

Доход музыканта за последний год, по данным издания, составил 150 миллионов долларов. Это позволило ему обогнать прошлогоднего лидера рейтинга — рэпера Jay-Z, который заработал 81 миллион долларов.

Отметим, что Уэст уже несколько раз был представлен в различных списках журнала Forbes и дважды в ежегодном списке 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Третью строчку занял Дрейк с 75 миллионами долларов. В пятерку рейтинга еще вошли P.Diddy (70 миллионов) и Трэвис Скотт (58 миллионов), пишет «Культуромания».

В первой десятке оказались Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Migos (36 миллионов) и Дональд Гловер (35 миллионов).

В целом 20 самых высокооплачиваемых хип-хоп исполнителей мира за последний год заработали в совокупности 860 миллионов долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году.

Ранее американский журнал составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Пальма первенства досталась Тейлор Свифт. По данным издания, артистка заработала 185 миллионов долларов, а завоевать лидерство ей помог ее альбом Reputation.

Forbes также составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых. По оценке издания, суммарное состояние этой семьи снизилось за год с 5,97 миллиарда долларов до 5,65 миллиарда.